Тролејбус е решение за скопскиот сообраќаен метеж, порачува инженер Миљовски

08.01.2018 | 17:29

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Изминативе 20 години во Скопје не се градеше плански, туку како да се украде што повеќе, ова во разговор за телевизија 24 го вели инженер Божидар Миљовски, основач на градежниот институт во Скопје.

Миљовски кој 30 години во САД работел на капитални градежни инвестиции, се врати во Македонија. освен критиките во неговата фела, Миљовски нуди решенија и за градот Скопје.