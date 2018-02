Стинг запеа на италијански на Сан Ремо

07.02.2018 | 23:28

На втората вечер на фестивалот Сан Ремо, како прв специјален гостин настапи мега ѕвездата Стинг. На изненадување на публиката, Стинг реши овојпат да не изведува своја песна на италијански, туку песната „I will burn for you“ од 1985, со помош на Зукеро, ја препеа на италијански. Тој истакна дека отсекогаш сакал една своја песна да препее на италијански и по сугестија на Зукеро, се одлучиле тоа да биде песната „Умирам за тебе“. Веднаш по соло настапот, на Стинг му се придружи и раперот Шеги и заедно ја изведоа песната „Don't make me wait.“