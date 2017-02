Пол Макартни и Ринго Стар по седум години пак ќе работат заедно

22.02.2017 | 09:45

Некогашните членови на култниот бенд „Битлси“, Пол Макартни и Ринго Стар по седум години повторно ги здружија силите и ќе работат на заеднички музички проект.

Имено, Макартни ќе биде бас-гитаристот на најновиот албум на својот колега, потврди за медиумите портпаролот на Стар.

Продуцентот на неговиот последен аблум, Брус Шугар пак на Фејсбук објави своја стара фотографија со „Битлси“ во студио, под која напиша дека тоа бил „прекрасан ден“, поради што се појавија гласини дека и тој ќе биде вклучен во проектот. Ним ќе им се придружи и гитаристот на „Иглс“, Џо Волш.

Оваа соработка меѓу двајцата славни музичари ќе биде прва по 2010 година, по издавањето на албумот на Стар, „S Not". Таму Пол исто така свиреше бас-гитара во песната „Peace Dream“ и пееше во „Wаlk With You".

„Благодарам што дојде и што отсвири одличен бас. Те сакам, старче, мир и љубов“, напиша поранешниот тапанар на „Битлси“ на Твитер.

Од славната четворка на „бубачките“, денес се живи само Макартни и Стар. Џон Ленон беше убиен во 1980, а Џорџ Харисон почина од рак во 2001.

Насловот на новиот албум на Ринго Стар се уште не е познат.