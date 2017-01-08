Почина поранешниот ирански претседател Акбар Хашеми Рафсанџани
08.01.2017 | 19:14
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Поранешниот ирански претседател Акбар Хашеми Рафсанџани денеска почина од кардиоваскуларни проблеми, јавија иранските агенции ИСНА и ФАРС, цитирани од француските медиуми.
Рафсанџани беше претседател на Иран од 1989 до 1997 година.
Денеска, под итно, тој бил примен во болница со сериозен кардиолошки проблем.
И покрај возраста, Рафсанџани (82) и натаму беше еден од највлијателните фигури во земјата.
Тој беше силен поддржувач на актуелниот претседател Хасан Рохани.
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