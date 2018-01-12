Јанушев ген. сек. Николоски, Мисајловски и Јанчев потпретседатели

12.01.2018 | 19:45
Македонија
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Игор Јанушев нов генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, а Александар Николовски, Митко Јанчев и Владо Мисајловски потпретседатели, потврдува за тв 24 висок партиски функционер од ВМРО-ДПМНЕ.

Според истите извори членови на ИК ќе бидат Иван Јорданов, Дејан Јовановски, Орце Ѓорѓиевски, Пецаковски, Дејанчо Ефтимов, Златко Перински, Владимир Гјорчев, Коце Трајановски, Игор Николов и Драги Димитриевски.


Душица Мрѓа
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