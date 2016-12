Џорџ Мајкл почина точно на Божик кога цел свет ја слуша неговата песна "Last Christmas"

26.12.2016 | 10:22

Песната "Last Christmas" која ги обележува божикните празници низ целиот свет, доби посебно значење бидејќи нејзиниот коавтор и музичката легенда, Џорџ Мајкл почина токму на денот кога католичките верници го славеа Божик.

Џорџ Мајкл почина вчера на возраст од 53 години мирно во својот дом. „Со голема тага и болка потврдуваме дека нашиот сакан син, брат и пријател Џорџ, почина во својот дом за време на божикните празници Во овие тешки моменти на семејството му е најважно да ја зачува приватноста и нема да даваме изјави на оваа тема“, се вели во изјавата на агентот на пејачот.

Од друга страна, полицијата на грофовијата Оксфордшир за Би Би Си потврди дека Итната помош стигна во домот на славниот пејач во еден час по локално време и констатирала дека немало никакви сомнителни околности.

Георгис Киријакис Панајото, познат како Џорџ Мајкл беше англиски пејач, композитор, а во кариерата подолга од 30 години освои две Греми награди.

Кариерата ја почна во групата "Wham!" која во осумдесеттите години го имаше големиот хит "Wake Me up Before You Go Go". По распадот на бендот, Мајкл успешно започна соло кариера, а неговиот прв албум "Faith" беше продадено во повеќе од 20 милиони примероци.

Британската ѕвезда ќе остане запаметена по бројните хитови како "Careless Whisper", "Freedom", "Father figure", но и по спотовите кои ги снимаше со најуспешните топ модели на денешницата.